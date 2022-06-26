Hatay'da heyelan Samandağ-Arsuz yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı

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Hatay’ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunun bir bölümü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle SamandağArsuz çevreyoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü.

Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

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