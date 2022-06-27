Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki Hamed Enzo’yu kadrosuna kattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki Hamed Enzo’yu kadrosuna kattı

İHA

Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki Hamed Enzo’yu kadrosuna kattı

Atakaş Hatayspor, Fildişi Sahilli 19 yaşındaki oyuncu Hamed Enzo’yu kadrosuna kattı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Hatayspor yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Hatay’ın marka değerini yükseltmek istediklerini ifade eden Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, “Gelecek adına da umutlu ve emin adımlarla geleceği inşa etmeye gayret ediyoruz” dedi.
Türkiye’deki ekonomik problemler, spor dünyasının gelmiş olduğu yüksek çıta Hatayspor’u bu hedefler için acele etmeye ittiğini söyleyen Başkan Savaş, “Takımımız Süper Lig’e çıktıktan sonra biz gerçekten de güzel ve büyük hedefler koyduk. Ama bu güzel ve büyük hedeflere ulaşmak için de belli mesafeleri almamız gerekiyordu. Öncelikle kendimizi Süper Lig’de ispat etmemiz ve kalıcı olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Çok şükür 2 yıl boyunca birinde 6., birinde 12. olduk. 3 yılımıza başlayacağız. Biz artık daha kaliteli ama daha ekonomik bir futbol takımı yapmak Hatay’ımızın ve ülkemizin geleceğini mevcut konumunu katkı sağlamak ve diğer katsayısını yükseltmek istedik. Bu nedenle bazı aşamaları geçtik. Bir kardeşimizi Hatayspor bünyesine katmaya karar verdik ama ikinci bir kafilemiz geldi 2 kafilemiz İbrahim kardeşimiz Senegal’den getirdi. Yarın Mali’den bir oyuncumuz gelecek biz ekonomik ama gelecek adına umut vaat eden futbolcuları bünyemize katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Hatayspor’u daha çok güçlendirmek istediklerini söyleyen Başkan Savaş, “Gerek yurt içinden gerek yurt dışından pahalı futbolcu almaktansa kendimiz kaliteli, gelecek vaat eden ve hem bize katkı sağlayacak hem de giderken ekonomik katkı sağlayacak futbolcuları tercih ediyoruz. Çok ünlü futbolcularımızın 45 tanesini gönderince ne oluyoruz denmeye başladı. Ne oluyoruz diyelim ama önceki dönemlerde ne olduğumuzu da unutmayalım. Bundan sonra ne olacağımız da. Korkulu rüya görmek istemiyorum” dedi.
Futbolcu Hamed Enzo da, “Allah’a hamdolsun burada olmaktan mutlu oldum. Eminim ki bu yeni bir başlangıç olacak ve birlikte çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hatayspor beğendiğim bir kulüp. Benim katkılarımla takım daha da ileri gidecek. Önümüzde Şampiyonlar Ligi oynama şansımız var” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Hatayspor’un yeni transferi Hamed Enzo takımının formasını giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay’da park halindeki otomobil bir anda dumana teslim oldu
YEREL HABERLER Hatay’da park halindeki otomobil bir anda dumana ...
Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ açıklaması
YEREL HABERLER Hatay Valiliği'nden Ümit Özdağ açıklaması
Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (3)
YEREL HABERLER Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente ...
"Gençler Arası Öykü Yarışması"nda Hataylı Sıla Türkiye birincisi
YEREL HABERLER "Gençler Arası Öykü Yarışması"nda Hataylı Sıla ...
Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (2)
YEREL HABERLER Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente ...
Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi
YEREL HABERLER Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente ...
Hatay’da çocuklara iyiliği tiyatro ile öğretiyor Esnaf ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Ahmet Yeter, oynadıkları tiyatro oyunları ile çocuklara iyiliği öğreterek aşılıyor Yeter, iyiliğin topluma ve insana faydası olduğunu, tiyatro oyunlarıyla oynayarak bir mesaj vermek istediklerini ifade etti
YEREL HABERLER Hatay’da çocuklara iyiliği tiyatro ile ...
Hatay'da heyelan Samandağ-Arsuz yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hatay'da heyelan Samandağ-Arsuz yolunun bir bölümü ...
 'Şiddet görüyorum' deyince inandı, 177 bin lirası dolandırıldı
YEREL HABERLER  'Şiddet görüyorum' deyince inandı, 177 bin lirası ...
Gemide kalp krizinden ölmüştü; cenazesi 32 gün sonra memleketine getirildi
YEREL HABERLER Gemide kalp krizinden ölmüştü; cenazesi 32 gün sonra ...
Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
İskenderun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER İskenderun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi ...
Serinlemek için girdiği suda boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği suda boğuldu
Samandağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı
YEREL HABERLER Samandağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine ...
Bu belirtiler migrenin habercisi olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. Anıl Tuncer, hastaların, kendi ağrı tetikleyicilerini belirlemeleri ve bunlardan kaçınmaları gerektiğini söyledi
YEREL HABERLER Bu belirtiler migrenin habercisi olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. ...
Hatay'da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Hatay'da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.