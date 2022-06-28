Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bin 930 paket gümrük kaçağı ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Narlıca Mahallesinde bulunan iki ayrı ikamette yapılan aramada bin 930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak A.S. ve T.V. adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.