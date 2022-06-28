Atakaş Hatayspor genç forvet Hamed Enzo´yu transfer etti



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, Kanada ekibi Nanook F.C. Akademi´den Fildişi Sahilili 19 yaşındaki forvet oyuncusu Hamed Enzo´yu kadrosuna kattı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Atakaş Hatayspor´un kadrosuna katılan başarılı sporcu Hamed Enzo ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Hatayspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hamed Enzo, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Ümit ediyorum ki bu yeni bir başlangıç olacak. Birlikte çok iyi şeyler başaracağımıza eminim. Benim katkılarımla takımın daha da ileriye gideceğine inanıyorum" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıdan detaylar

-Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş´ın konuşması

Yeni transfer Hamed Enzo´nun konuşması

-İmza töreninden detayDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-06-28 14:28:02



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