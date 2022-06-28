Başkan Savaş'a 11 milyon 500 bin Euro'luk hibe için yetki

Hatay'ın Dörtyol ilçesinin içme suyu şebekesi inşaatında kullanılacak 11 milyon 500 bin Euroluk hibe için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a imza yetkisi verildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayında ikinci kez olağanüstü toplandı. Başkan Vekili Fedai Yücedal yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda iki gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının ilk gündem maddesinde Dörtyol İçme Suyu Şebekesi İnşaatı’nda kullanılacak ve finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından karşılanacak 11 milyon 500 bin Euroluk hibe için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a imza yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan HATSU Genel Müdürü M. İkbal Polat, “Proje için geçen sene eylül ayında imzalar atıldı. Ancak prosedürlerin yerine getirilmesini bekledik. İlk günden itibaren üstümüze düşeni yaptık. Meclisimizde kararı aldıktan sonra İller Bankası proje için ihale sürecini başlatacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz” dedi.

Bazı meclis üyeleri, Dörtyol içme suyu projesinde kullanılacak hibenin diğer ilçelerin altyapısında da kullanılmasını ve bunun için projeye ek yapılmasını talep etti.

Bu talebin mümkün olmadığını söyleyen Polat, “Projeye ek yapmak ya da projeden bir şeyler çıkarmak mümkün değil. Ancak hibeden arta kalan bir miktar olursa bunu diğer ilçelerimizin hizmetinde kullanabiliriz. Hassa öncelikli projelerimizden bir tanesi ve Akbez’i yakından takip ediyoruz. Bu hibe ya da farklı bir kaynak bulursak Hassa için yeniden toplanır, karar alabiliriz” diye konuştu.

Toplantının bir diğer gündem maddesinde finansmanı Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan yaklaşık 480 milyon liralık kredi kullanımına ilişkin Lütfü Savaş’a yetki verilmesi talebi Cumhur İttifakı meclis üyelerinin ret vermesiyle oy çokluğuyla reddedildi.

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