Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) HATAY'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okundu. Ayine, Vatikan'ın Türkiye Büyükelçisi Marek Solczy´nski'sin de katıldı.
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantine Kayyel´in yönettiği ayinde, Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum ve Jan Dellüler ve ilçelerden gelen dini liderler ile birlikte ilahi ve İncil'den bölümler okudu. Vatikan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Solczy´nski'sin de katılım gösterdiği ayinde, dualar edildi. Hıristiyan vatandaşların mum yakarak dilekte bulunduğu ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-06-28 22:22:21
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