Uyuşturucu hap ve çalıntı motosikletle yakalandı

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsünün üzerinde 141 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışma gerçekleştirdi. Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi'nde durdurulan bir motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, motosiklet sürücüsü Y.G.'nin yapılan üst aramasında 141 adet captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Y.G. uyuşturucu madde ticareti yapmak ve motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alındı.

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