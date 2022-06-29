Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'de ayin

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'de ayin düzenlendi.
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'de ayin düzenlendi. Saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan ayine, Vatikan'ın Türkiye Büyükelçisi Marek Solczy´nski, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantin Kayyel, dini liderler ile Hristiyan vatandaşlar katıldı. İncil'den bölümlerin okunduğu ve ilahilerin seslendirildiği ayinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.
Büyükelçi Solczy´nski, yaptığı konuşmada, St. Pierre Kilisesi´nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Hristiyanların bayramını kutladı. Ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek, bölünerek yenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-06-29 14:12:42
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