Papaconstantinou: "Türkiye'ye minnettarız"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü AvrupaDoğu Ortaklığı ve Orta Doğu Direktörü Andreas Papaconstantinou, Suriyeli mülteciler konusunda en büyük rolü Türkiye'nin üstlendiğini belirterek, "Bu konuda gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye'ye ayrıca minnettarız" dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Andreas Papaconstantinou ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Direktör Papaconstantinou’yu binlerce yıllık geçmişi ile 13 medeniyet ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük mozaik müzesine sahip olan Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Direktör Papaconstantinou ise Suriyeli mülteciler konusunda en büyük rolü Türkiye'nin üstlendiğini belirterek, "Bu konuda gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye'ye ayrıca minnettarız. Bizler de Suriye’de zor şartlar altında yaşamakta olan insanlara yapılan insani yardımlar açısından Cilvegözü Sınır Kapısının öneminin farkındayız ve açık tutulması konusunda çaba sarf ediyoruz" dedi.

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