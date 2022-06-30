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Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Kızılay'a buğday

İHA

Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Kızılay'a buğday

Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Tarımsal Rehabilitasyon Merkez arazisindeki 2022 yılı buğday mahsulü Kızılay’a devredildi.
Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin, eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyonları sürecinde, mesleki edinmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan, Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Tarımsal Rehabilitasyon Merkezinin 30 dönümlük arazisinde yetiştirilen 2022 yılı buğday mahsulünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, Türk Kızılay’ı Kırıkhan Şube Başkanlığına devredilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.
Protokol çerçevesindeki çalışmaları yürütmek üzere, Cumhuriyet Savcısı Seyit Muhammed Bozkurt, Denetimli Serbestlik Müdürü Yusuf Güven, Türk Kızılay Kırıkhan Şube Başkanlığı görevlileri Hasan Yalçın, Yunus Küçük ve Engin Şahin’in katılımlarıyla Kırıkhan Tarımsal Rehabilitasyon Merkezine gidilerek, 3,5 ton karakılçık buğday mahsulünün devrine ilişkin gerekli çalışmalar yapıldı.

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