Hatay Devleti yöneticilerinin isimleri yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay Devleti yöneticilerinin isimleri yaşatılacak

İHA

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 1939 yılında anavatana katılma kararı alan Hatay Devleti yöneticilerinin isimlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Hatay Devleti yöneticilerinin isimleri yaşatılacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 1939 yılında anavatana katılma kararı alan Hatay Devleti yöneticilerinin isimlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak için hazırlık yaptıklarını bildirdi.
Savaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"29 Haziran 1939, Fransa işgaline karşı direnişin ardından kurulan Hatay Devleti Millet Meclisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı aldığı gündür.
Hatay halkı olarak atalarımızın karşı verdiği özverili mücadeleyi unutmadık, unutmayacağız. İsimlerini yaşatmak ve geleceğe taşımak üzere milli mücadele kahramanlarından, halkın işgalden kurtuluş umudunu ayakta tutan Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in adını, Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olan HBB Spor Kompleksimize vermek istiyoruz.
Henüz 18 yaşındayken Antakya’da Türk Ocağı kuran, Cenevre’deki Hatay Devleti müzakerelerini yürüten Hatay Devleti Başbakanı Abdurrahman Melek’in adını Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK Kompleksimize ve uzun yıllar halkın vekili olarak Hatay’ın haklarını arayan Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen'in adını, EXPO alanındaki amfi tiyatromuza vermek üzere hazırlıklarımızı tamamladık.
Bizlere şanlı bir tarih mirası bırakan başta Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman atalarımızı, şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."
Bu arada konunun Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ilk toplantısında oylamaya sunulacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da orman yangın tatbikatı yapıldı Tatbikatta, ateşe verilen bölgedeki yangına karadan ve havalanan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi
YEREL HABERLER Hatay'da orman yangın tatbikatı yapıldı Tatbikatta, ...
Rayane Aabid yeniden Hatayspor’da
YEREL HABERLER Rayane Aabid yeniden Hatayspor’da
Eryılmaz: "Halkımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz"
YEREL HABERLER Eryılmaz: "Halkımıza hizmet etmenin gururunu ...
11 Mayıs Şehitler Derneği: Reyhanlı saldırganlarının hepsi tek tek getirilip cezaları verilsin
YEREL HABERLER 11 Mayıs Şehitler Derneği: Reyhanlı saldırganlarının ...
Reyhanlı katliamının emrini veren Gezer'in yakalanması sevindirdi 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna: "6 tane daha firari var, onların da en kısa sürede yakalanmasını bekliyoruz" "Bizlere büyük acılar yaşatan bu katil baronun Türkiye tarafından getirilerek adaletin önüne çıkarılmasına çok sevindik Yaşanan patlamada oğlunu kaybeden Medine Erdemci: "Bunlar yakalandıkça acımız biraz da olsa hafifliyor"
YEREL HABERLER Reyhanlı katliamının emrini veren Gezer'in ...
Samandağ'da futbol turnuvasının kuraları çekildi
YEREL HABERLER Samandağ'da futbol turnuvasının kuraları çekildi
Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Kızılay'a buğday
YEREL HABERLER Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Kızılay'a ...
Hatay'ın 83. yıl gururu Hatay, ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: "Bağımsızlığımızı kendimiz kazandık ama Türkiye’nin bir ferdi olmaktan onur duyduk" Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in torunu Eğitimci Yazar Mehmet Mursaloğlu: "Hatay bölgesi 4 bin yıllık Türk yurdudur"
YEREL HABERLER Hatay'ın 83. yıl gururu Hatay, ana vatana katılışının ...
Dünya Footvolley Şampiyonası eleme maçları Hatay’da oynanacak
YEREL HABERLER Dünya Footvolley Şampiyonası eleme maçları Hatay’da ...
Papaconstantinou: "Türkiye'ye minnettarız"
YEREL HABERLER Papaconstantinou: "Türkiye'ye minnettarız"
Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'de ayin
YEREL HABERLER Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'de ayin
Hatay'da 'Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nda ayin düzenlendi
YEREL HABERLER Hatay'da 'Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nda ayin ...
Uyuşturucu hap ve çalıntı motosikletle yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hap ve çalıntı motosikletle yakalandı
Hatay’da hırsızlık olayına karışan 10 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay’da hırsızlık olayına karışan 10 şüpheli ...
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ...
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini
YEREL HABERLER Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ...
Başkan Savaş'a 11 milyon 500 bin Euro'luk hibe için yetki
YEREL HABERLER Başkan Savaş'a 11 milyon 500 bin Euro'luk hibe için ...
Hatay'da uygulamalı tarım okulu başlıyor
YEREL HABERLER Hatay'da uygulamalı tarım okulu başlıyor
Atakaş Hatayspor genç forvet Hamed Enzo´yu transfer etti
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor genç forvet Hamed Enzo´yu transfer ...
Çocuğu Hatay’a kaçırılan anne evladını teslim aldı
YEREL HABERLER Çocuğu Hatay’a kaçırılan anne evladını teslim aldı
Hatay’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak sigara operasyonu
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente girişine izin verilmedi (4)
YEREL HABERLER Ümit Özdağ'ın Hatay'da konvoyu durduruldu, kente ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.