Yaz mevsiminde bebekler için iki önemli sorun; güneş ve klima

İskenderun Gelişim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevcan Dablan, yaz aylarında bebeklerin güneşten nasıl korunması gerektiği ve evde klima kullanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında ailelere önerilerde bulundu.



Bebeğinizi güneşten koruyun!

Özellikle ilk altı ay içerisinde bebeklerin mümkün olduğunca hiç güneşe çıkarılmaması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Sevcan Dablan, “Altı aydan küçük bebeklerin güneşe maruz kalmamaları önemlidir. Eğer güneşe mecburen maruz kalacaklarsa, mutlaka kolları ve bacakları örten uzun kıyafetler giydirmeye özen gösterilmeli ve bebeğe şapka takılmalıdır. Güneş gören bölgelere ise az miktarda 15 güneş koruma faktörlü krem sürülebilir. Altı aydan büyük bebek ve çocuklar ise zararlı güneş ışınlarına karşı, sabah 10 ile akşam 16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkarılmamalıdır. Çıkarılacaksa da, suya dayanıklı ve SPF 15 veya daha üstü güneş koruyucu krem sürmeleri, şapka takmaları önemlidir. Güneş kremi, her iki saatte bir kıyafet ile korunmayan tüm bölgelere sürülmelidir. En iyi koruma için tercihen dışarıya çıkmadan yarım saat önce uygulanmalıdır. Suyla temas sonrasında, havlu ile kurulandıktan sonra tekrar güneş kremi sürülmelidir. Çocukluk ve ergenlik döneminde UV ışınlarına aşırı maruz kalma, ileride cilt kanseri riskini önemli derecede artırıyor. Bu nedenle yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalmamalarına özen gösterilmelidir” tavsiyelerinde bulundu.



Bebekli evlerde klima kullanımı nasıl olmalı?

Bebekli evlerde klima kullanırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarıda bulunan Uzm. Dr. Sevcan Dablan, şöyle devam etti;

“Bebek için ideal oda sıcaklığı, 21 ile 24 derece arasındadır. Nem oranı ise yüzde 50 civarında olmalıdır. Klima kullanırken, direkt olarak bebeğe havanın gelmemesine dikkat etmek gerekiyor. Klima kullanırken, ara sıra çocuğunuzun burun ucu veya kollarından üşüyüp üşümediğini kontrol edilmelidir. Klima sürekli açılıp, kapatılmamalıdır. Bu şekilde bebek hemen hasta olabilmektedir. Odanın sıcaklığını sabit tutmak önemlidir. Klima kullanılan odanın doğal olarak da havalandırılmış olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca birçok bakteri, hava yolu ile bebeklere zarar verip, zatürre dahi olmalarına sebebiyet verebilir. Bu nedenle klimanın bakımı asla ihmal edilmemeli, düzenli aralıklarla filtresi temizlenmelidir.”

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