Aracın yakıt deposundan silahlar çıktı

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, polis ekiplerince durdurulan araçtaki aramada, yakıt deposuna gizlenen 11 otomatik tabanca ele geçirildi, 2 kişi ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Antakya-İskenderun yolunda şüphe üzerine aracı durdurdu. Ekipler, araçtaki aramalarda; yakıt deposuna gizlenen 11 otomatik tabanca, 39 şarjör, 10 dipçik, 4 üst kapak ve 4 icra yayı takımı ele geçirdi. R.B. ve B.A., gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-07-02 15:27:52



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