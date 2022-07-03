Anneleriyle evden çıkarılan kızlar, maddi durumu iyi olan babalarının ilgisizliğinden şikayetçi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anneleriyle evden çıkarılan kızlar, maddi durumu iyi olan babalarının ilgisizliğinden şikayetçi

İHA

Anneleriyle evden çıkarılan kızlar, maddi durumu iyi olan babalarının ilgisizliğinden şikayetçi

Hatay’da 6 yıl önce kocasının açtığı davayla boşanan 2 çocuk annesi Nurşen Tekin, ev sahibi tarafından mahkemeye kararıyla kirada oturduğu evden çıkartıldı. Kadının kızları, maddi durumunun iyi olduğunu söyledikleri babalarınız kendileriyle ilgilenmediğini söyledi.
Nurşen ve Mehmet A. çifti 2002’de evlendi. Evlendiği tarihlerde kırtasiye dükkanı açan Mehmet ile Nurşen A.'nın Hümeyra (19) ve Aymira (7) adını verdikleri iki çocukları oldu. Mehmet A., 2016 yılında eşine haber vermeden boşanma davası açtı. Mahkeme çifti boşadı. Nurşen Tekin, iki çocukları varken Mehmet A'nın kendisini aldattığını iddia etti. Nurşen Tekin, iki kızıyla birlikte evli olduğu dönemden beri kirada oturduğu evden açılan tahliye davası sonrası çıkartıldı. Çilingirle kapının açılması, polislerin içeri girmesi ile anne ve çocuklarını feryatları ise kameraya yansıdı. Nurşen Tekin, eşyaların bir bölümünü komşusuna bırakırken, bir kısmını da apartman önüne yığdı.
Eşinin kendisine haber vermeden boşanma davası açarak mağdur ettiğini söyleyen Nurşen Tekin, “2016 yılında bir boşanma süreci yaşadım. Haberim yokken boşanma davası açıyor. Çocuklarımıza ve bana psikolojik şiddet uyguladı yıllarca. Oturduğumuz evin kontratı kendisine ait olduğu halde ev sahibi bana tahliye davası açtı. Benim maddi olanağım da, gidecek yerim de yok. Polis ve avukat eşliğinde gelerek çilingirle evimize girdiler. Avukat kadın olduğu için ondan rica ettim ama karşılık bulmayarak apar topar bizi evden attılar ve eşyalarımızı apartmanın önüne indirdiler. Bu süre içerisinde de sıkıntı yaşattılar. Sokakta kalıyoruz. Eşyalarımızın bir kısmı apartmanın önünde yol üstünde üzeri örtülmüş bir vaziyette. Bu şekilde yaşıyoruz. Büyük kızımın kalbinde delik var. Küçük kızımın da rahatsızlıkları var. Komşularımız inip bakıyor. Ben küçük kızımla ilgilenirken, büyük kızım nöbet tutuyor” dedi.
Hümeyra A. ise, “Biz 1 haftadır sokakta kalıyoruz. Evimizden çıkarıldık. Babam eğitimci, aynı zamanda kırtasiye sahibi. Bize hiçbir şekilde bakmıyor ve destekte bulunmuyor. Babamın üzerine daireleri var. Bize bir tane bile dairesini vermiyor. En temel hakkım olan barınma ihtiyacım karşılanmıyor. Kız kardeşimle biz sokakta kalıyoruz. Ben artık sokakta kalmak istemiyorum. Babamın yanına gittiğimizde bu durumu anlattım. Bana hiçbir şekilde umurunda olmadığını ve ne yapacaksak kendi başımızın çaresine bakmamız gerektiğini söyledi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aracın yakıt deposundan silahlar çıktı
YEREL HABERLER Aracın yakıt deposundan silahlar çıktı
Yaz mevsiminde bebekler için iki önemli sorun; güneş ve klima
YEREL HABERLER Yaz mevsiminde bebekler için iki önemli sorun; güneş ...
Hatay'da yayla yollarında bakım onarım yapılıyor
YEREL HABERLER Hatay'da yayla yollarında bakım onarım yapılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.