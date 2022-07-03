"Müfettiş" Erzin'de

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Müfettiş” adlı oyun Erzin Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Nikolay Vasilyeviç Gogol’un kaleme aldığı komedi dalındaki 2 perdeden oluşan oyun, salona gelen Erzin halkından beğeni topladı ve ayakta alkışlandı.

Oyunda bir kentin kaymakamı ve müfettiş kılığına giren toprak ağasının oğlu arasında geçen diyaloglar anlatılıyor. Hlestakov adlı sahte müfettiş karakterinin kurnazlıklarını ele alan oyun izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin 2 saatlik performans sergilediği “Müfettiş” adlı oyun, 5 Temmuz Arsuz, 7 Temmuz İskenderun, 19 Temmuz Samandağ, 2728 Temmuz ise Defne ilçesinde sahne alacak.

Ücretsiz olarak sahnelenen oyunu izlemek isteyen sanatseverlerin 0(326) 213 59 48 telefon numarası ile irtibata geçerek bilgi alabileceği belirtildi.

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