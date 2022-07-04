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Savaş: "Yapamazsınız dediklerinde yaptık ve başardık" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, şehre layık olmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi

İHA

Savaş: "Yapamazsınız dediklerinde yaptık ve başardık" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, şehre layık olmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, EXPO 2021 Hatay’ın başarı öyküsünü anlatırken, "Yapamazsınız, başlayamazsınız dediklerinde yaptık ve başladık" dedi.
EXPO 2021 Hatay Uluslararası Organizasyon Ödül Töreni Antakya EXPO alanında yapıldı. EXPO organizasyonuna destek vererek kendi bahçe ve etkinlikleri ile alanları renklendiren ülke ve şehirlerin temsilcilerine ödüllerinin sunulması için düzenlenen törende konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, EXPO 2021 Hatay’ın başarı öyküsünü anlattı.
Hatay’ın MÖ. ilk gayrı resmi olimpiyatların yapıldığı yer olduğuna dikkat çeken Başkan Savaş, kentin “ilk”leri ve “en”lerini dünyanın her yerinden gelen konuklar ile paylaştı.
Lütfü Savaş, konuşmasında Hatay’ın 12 yıldır Suriye’deki karmaşıklıkların olumsuz etkileriyle yaşamasına rağmen huzur, sevgi, kardeşlik ve barıştan ödün vermediğinin altını çizdi. Böyle bir şehrin büyükşehir belediye başkanı olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Savaş, şehre layık olmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

"Zorlukların karşısında yılmadık"
Savaş, “Biz Hatay’ın güzelliklerini paylaşmak istedik. Hatay’ı kalkındırmak istedik. Savaşın gölgesinde, en zor günlerde bile umut aşılamayı tercih ettik. Bu nedenle buradayız. Biz EXPO’yu yaparken Hatay’ın tarımını, ticaretini, turizmini, huzurunu ve refahını düşündük. Zorlukların karşısında yılmadık çünkü hedefe kilitlenmiştik. Başarmak zorundaydık. EXPO’yu alamazsınız dediklerinde aldık. Yapamazsınız, başlayamazsınız dediklerinde yaptık ve başladık. Açamazsınız dediklerinde açtık. Sonuçlandıramazsınız dediklerinde sonuçlandırdık. Başaramazsınız, kimse gelmez dediklerinde; siz gelmeseniz de olur ama Hatay halkı, Türkiye ve dünyanın her yerinden insan gelir ve bu şahane eseri görür dedik. Ve alanlarımızı 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti” diye konuştu.

"Durmadan yorulmadan çalışacağız"
EXPO alanlarının Hatay’da kalıcı olacağına dikkat çeken Başkan Savaş, organizasyonun Hatay’a kazandırılmasında, gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve organizasyon paydaşlarına teşekkür etti. Savaş, “20 yıl kurtuluş mücadelesi vermiş ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne en son emanet ettiği şehir olan serhat şehrinin yöneticileri olarak durmadan yorulmadan çalışmaya mecburuz” dedi.
Çok sayıda katılımcının hazır bulunduğu törende Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Leonardo Capitanio’da, EXPO 2021 Hatay organizasyonunun başarısından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Capitanio, Savaş’a, EXPO Başarı Ödülü sundu. Başkan Savaş ödülünü alkışlar arasında aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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