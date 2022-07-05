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İskenderun'da festival coşkusu Ünlü sanatçı Ekin uzunlar İskenderun'da binlerce hayranıyla selfie çekerek şarkılarını söyledi

İHA

İskenderun'da festival coşkusu Ünlü sanatçı Ekin uzunlar İskenderun'da binlerce hayranıyla selfie çekerek şarkılarını söyledi

Türk askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 84. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
İskenderun 5 Temmuz Turizm Kültür ve Sanat festivali kapsamında ünlü sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Anıt meydanında on binlerce kişinin katıldığı açık hava konserinde şarkılarını İskenderunlular için seslendiren Uzunlar, vatandaşlarla birlikte selfie çekerek şarkılarını seslendirdi. Konserde Ekin Uzunlar'a teşekkür ederek çiçek takdim eden İskenderun belediye başkanı Fatih Tosyalı yaptığı konuşmada İskenderun'un Kurtuluş Gününü ve Türk askerinin Hatay topraklarına İskenderun üzerinden girişinin 84 yıl dönümünü kutladı.

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