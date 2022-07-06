Hatay’da hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir iş yerinden 7 bin 500 Türk Lirası değerinde sigara ve 500 TL para çalan şüpheli yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık suçlarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Antakya Odabaşı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 7 bin 500 Türk Lirası değerinde çeşitli markalarda sigara ve 500 Türk Lirası'nın çalınması olayı ile ilgili olarak hırsızlık şüphelisi A.K. Saraykent Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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