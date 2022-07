Başhekim Turhan: "Kardiyovasküler cerrahide birçok başarıya imza attık"

İskenderun Gelişim Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emin Turhan, kendini ispat etmiş başarılı hekimlerle yollarına devam ettiklerini belirterek, "Hastanemiz, son dönemlerde; onkoloji merkezi, kardiyovasküler cerrahi gibi özellikli branşlarla bölgemize sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Ulusal çapta kardiyovasküler cerrahide birçok başarılara imza attık" dedi.

İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Müdürü Ahmet Ahraz, Başhekim Uzm. Dr. Emin Turhan, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emir Erol, basın mensuplarıyla kahvaltılı programda bir araya geldi.

Başhekim Uzm. Dr. Emin Turhan, İskenderun Gelişim Hastanesi'nin 2005 yılında, İskenderun’da kurulan ilk özel hastane olarak hizmet vermeye başladığını hatırlatarak, "2009 yılında Yönetim Kurulu Başkanımız Metin Yıldız’ın hastaneyi devralmasından sonra, hastanemiz Samandağ’dan Osmaniye’ye kadar her alanda tam donanımlı bir şekilde bölge hastanesi vasfını kazanarak hizmet vermeye devam etmekte. Önce zarar verme prensipliyle, tamamıyla etik değerlere önem vererek, insan sağlığını önemseyerek ve kendi alanında kendini ispat etmiş başarılı hekimlerle yoluna devam eden hastanemiz, son dönemlerde; onkoloji merkezi, kardiyovasküler cerrahi gibi özellikli branşlarla bölgemize sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Ulusal çapta kardiyovasküler cerrahide birçok başarılara imza atmış Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emir Erol’un Gelişim ailesine katılmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.



“Sağlığınız için gelişiyoruz”

Hastanenin genel müdürü Ahmet Ahraz ise hastalara en iyi tanı ve tedavi hizmetlerini sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Öncelikle, ‘Sağlıkta Gelişim Zamanı’ sloganıyla çıktığımız yolda; toplam 17 bin metrekare kapalı alan ve 206 yatak kapasitesine sahip hastanemizde; ileri teknolojik altyapımız ve deneyimli uzman kadromuzla birlikte, sağlıkta fark oluşturmaya 17 yıldan bu yana devam ediyoruz. 2005 yılından bu yana sizlerle gelişiyor ve büyüyoruz. Hatay’da özel sağlık kurumları arasında; hem kadın istihdamı sağlayan, hem de özel hastaneler arasında en fazla SGK primi ödeyen kurum olarak 1’nci sırada olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yine bu doğrultuda, 2012 yılında kurulmuş olan ve ulusal düzeyde başarılar sağladığımız Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezimizde; gelişmiş teknolojilerle donatılmış KVC ameliyathanesi, KVC Yoğun Bakım Ünitesi ve KVC Servisimizle, hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmeti sunmaya ve unvanımızı daha üst noktalara taşımaya devam ediyoruz. Kalp ve Damar Cerrahisi Branşımızda yapmış olduğumuz yeniliklerle ve alanında uzman Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emir Erol hocalarımızla birlikte, bölge halkının kalbine iyi geleceğimize inanıyoruz. Böylesine önemli bir hizmetin bölge halkına sunumunu sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin Yıldız’a ve ayrıca toplantımıza katılan tüm değerli siz basın mensuplarına, merkezimizin halkımıza tanıtılması aşamasında göstermiş olduğu ilgi ve çaba için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



Hastaların şehir dışına gitmelerine gerek Kalmadı

Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal'da, tüm erişkin kalp cerrahisi operasyonları, aort cerrahisi (anevrizma ve diseksiyonlar), aort kapak tamiri, küçük kesilerden yapılan tüm kalp ameliyatlarını Gelişim Hastanesi bünyesinde gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimime başladım ve 2009 yılında Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde ihtisasımı tamamladım. Bu merkezde 2019 yılına kadar çalıştım. Doçentliğimi de yine aynı merkez de aldım. Birçok kalp ve damar ameliyatına buralarda öğrendim ve deneyimledim. Ardından Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emir Beyle beraber Gelişim Hastanesi bünyesinde çalışmaya başladık. Gelişim Hastanesi’nde göreve başladığımdan bu yana bölgede aort anevrizmalarının ve aort diseksiyon sorununun çok fazla olduğunu gördüm. 2016 yılında itibaren aort cerrahisini kapalı olarak stentle tedavi eden bir ekibiz. 500’e yakın hasta tedavimiz var. Aynı zamanda açık aort cerrahisine bölgede çok sık görünmesin kayda değer bir konu. Son zamanlarda kalp ameliyatlarını kapalı kalp ameliyatı şeklinde küçük kesiyle daha az yatış, avantajları var. Bu açıdan bu cerrahileri uygun hastalarda merkezimizde devam ettireceğiz. Son olarak sıcak günler damar problemleri artıyor. Bu tip şekilde kapalı ameliyat gibi şansları var. Hastalarımıza da bu konuda mutlaka yardımcı olacağız.”

Gelişim Hastanesi ailesine katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emir Erol, “Aslen Reyhanlı doğumluyum. “2006 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum ve Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlığımı tamamladım. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışma hayatıma başladım. 2015 yılında Royal College of Surgeons of London’da gözlemci olarak yer aldım. 20172020 yılları arasında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görevimi sürdürdüm ve ardından Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştım. 2022 yılı Haziran ayı itibariyle de, İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görevime devam etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.