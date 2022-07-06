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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okuldan çalınan elektronik eşyalar okul bahçesinin yanında bulundu

İHA

Okuldan çalınan elektronik eşyalar okul bahçesinin yanında bulundu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde okuldan çalınan televizyon, bilgisayar ve elektronik eşyalar, okulun bahçe duvarının yanında bulunan ağaçların arasında bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de bulunan bir ortaokulda meydana gelen hırsızlık olayı ihbarı üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalınan eşyaların ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Okul çevresinde yapılan incelemede 2 adet televizyon, 4 adet bilgisayar klavyesi, 4 adet bilgisayar monitörü, 1 adet laptop, 1 adet kamera kayıt cihazı, 3 adet bilgisayar kasası, 4 adet yazıcı, 1 adet güç kaynağı, 1 adet internet dağıtıcı switch, 3 adet ses sistemi cihazı okul bahçe duvarı dışındaki ağaçlık alana gizlenmiş halde bulundu.
Polis, olayı gerçekleştiren şahıs ve şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Bulunan eşyalar okul idaresine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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