İskenderun’da Yarım Ay kartpostallık manzara oluşturdu

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İskenderun’da Yarım Ay kartpostallık manzaralar oluşturdu.



Hatay’ın İskenderun ilçesinde Körfez'de batan Yarım Ay manzarası görenleri mest etti. İskenderun Körfezi'nde şehrin ışıkları ardında batan Ay’ın Türk bayrağı ile aynı karede yer alan görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

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