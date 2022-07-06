İskenderun'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDRUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, içerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobile, yanına yaklaşan otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki Ebru Orbey yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Çankaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İçerisinde 7 kişinin bulunduğu seyir halindeki 31 TZ 544 plakalı otomobile, yanına yaklaşan ve plakası alınamayan başka bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otomobildeki 7 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralı sürücü, saldırı sonrası otomobili yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki İskenderun Devlet Hastanesi'ne kadar sürdü. Otomobildeki 7 yaralı, hastane personeli tarafından acil servise taşındı. Tedaviye alınan yaralılardan Ebru Orbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan 6 kişinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayın ardından cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-07-06 23:53:10



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