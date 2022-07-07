Atakaş Hatayspor´da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve hücum çalışması yaptı. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla sezon başı kampının ilk etabını tamamlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın 3 günlük bayram izninin ardından 12 Temmuz'da Erzurum´da toplanarak sezon başı kampının ikinci etabına başlayacağı ifade edildi.DHA-Spor Türkiye-Hatay İzzet NAZLI

2022-07-07 15:24:14



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