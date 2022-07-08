Hatay'da "sarı otobüsler" bayramda ücretsiz

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Hatay Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının (sarı otobüsler) Kurban Bayramı boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti vereceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı boyunca belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı.

8 Temmuz Cuma günü saat 00.00’da başlayacak uygulamanın 12 Temmuz Salı günü 23.59’a kadar devam edeceği bildirildi.

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