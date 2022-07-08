Otomobildeki 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, av tüfeğiyle ateş açtıkları otomobilde Ebru Orbey'i öldüren, 6 kişiyi de yaralayan 4 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Düğünyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 7 kişinin bulunduğu, seyir halindeki 31 TZ 544 plakalı otomobile, yanına yaklaşılan başka araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı. 6 kişinin yaralandığı saldırıda, Ebru Orbey hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma yürüten jandarma ekipleri, saldırganların K.K. (28), D.K. (24), C.K. (26) ve T.K. (20), olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınlarda şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-07-08 10:16:28



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