Şehit Başçavuş Ferhat Gedik'in annesinden hüzünlü mezar ziyareti



Ufuk AKTUĞ/ HATAY, (DHA)TRABZON'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korumak isterken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, bayram arifesinde oğlunun mezarını ziyaret etti. Gedik, "Her şehit haberi aldığımda oğlumun ilk günkü acısını yaşıyorum" dedi.

PKK'lı teröristlerle 11 Ağustos 2017'de sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korumaya çalışırken şehit olan, 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, Hatay'daki Bekbele Mezarlığı'nda, Kurban Bayramı arifesinde oğlunun kabrini ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan Gedik, oğlu ve tüm şehitler için dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Acısının ilk günkü gibi taze olduğunu kaydeden Hatice Gedik, "Her şehit haberi aldığımda oğlumun ilk günkü acısını yaşıyorum. Şehit oğlumun yeri apayrıydı. Göreve gitmeden her bayram sabahı arar, 'Anne bayramın mübarek olsun' diyerek kutlardı. 'Anne erken kalk, mezara git, ölmüşlerimize dua et' derdi. Şimdi de kendisini ziyaret edip, dua ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-07-08 12:24:04



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