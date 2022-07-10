Hatay’da feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

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Hatay'da takla atarak yanan otomobil hurdaya dönerken, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hatay'da HassaKırıkhan yolunda seyir halindeki 31 AEM 049 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobil alevlere teslim oldu. Araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Yılmaz ve Dilek Sabahat Yılmaz olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak olayı sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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