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Takla atan otomobilde ölen sürücü, kızı ve 2 torunu toprağa verildi

DHA

Takla atan otomobilde ölen sürücü, kızı ve 2 torunu toprağa verildi


Kasım NARCI/ HATAY, (DHA)-HATAY'da kontrolden çıkıp, takla atan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Ahmet Yılmaz, kızı Dilek Sabahyıldızı ve torunları Azra Yılmaz (7) ile 9 aylık Muhammet Bekir Sabahyıldızı, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Hassa-Kırıkhan yolunun Su Çıkağı mevkisinde meydana geldi. Kızı ve torunlarıyla bayram gezmesine çıkan Ahmet Yılmaz'ın kontrolünden çıkan 31 AEM 046 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü. Kazayı görenler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi.
2 ÇOCUĞUN DURUMU İYİYE GİDİYOR
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Yılmaz ile kızı Dilek Sabahyıldızı, torunları Azra Yılmaz ve 9 aylık Muhammet Bekir Sabahyıldızı'nın öldüğünü belirledi. Diğer torunları Talha (12) ve Nisa (6) Sabahyıldızı, ambulanslarla çevredeki hastenelere kaldırıldı. Talha ve Nisa'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Cenazeler, sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Dilek Sabahyıldızı ile oğlu Muhammed Bekir Sabahyıldızı, Hassa Söğüt Mahalle Mezarlığı'na; Ahmet Yılmaz ile torunu Azra Yılmaz ise Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI
2022-07-11 15:21:39

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