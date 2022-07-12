Hatay'da 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 günde 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Edilen bilgiye göre, Deniz ve Meydan mahallerinde 5 kişi denize girdi ve bir süre sonra rip olarak bilinen çeken akıntıya kapıldı. Denizdekilerin akıntıya kapıldığı gören vatandaşlar durumu sağlık, sahil güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler ayrı yerde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi kurtardı. Karaya çıkarılan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından alınarak Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.