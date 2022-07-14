Expo Hatay’da "Hırsız", isimli oyun sanatseverlerle buluştu

EXPO 2021 Hatay’da, İtalyan yazar Dario Fo oyunundan çevrilen "Hırsız" isimli oyun sanatseverlerle buluştu.
Füsun Demirel’in çevirisi ve başarılı oyuncu kadrosuyla "Hırsız" oyuncuları ve konusuyla göz doldurdu. Oyunun sonunda EXPO 2021 Hatay Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eskiocak, tiyatroculara oyun için teşekkür ederek çiçek hediye etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.