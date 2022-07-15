Hatay’da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Hatay’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu.

Antakya Şehitliğinde sabah saatlerinde tören düzenlendi. Törende şehitler için Kur’anı Kerim okundu.

Programa Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik ve Abdulkadir Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve davetliler katıldı.

Ziyarette saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

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