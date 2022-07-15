Hatay’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

İHA

Hatay’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Hatay’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Antakya ilçesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda düzenlenen programa Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anma programı Musa Esatoğlu’nun Kur’anı Kerim tilaveti okumasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayraklarla alanı dolduran vatandaşlar, programa coşkuyla eşlik etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, “Biz milletin asıl evrakları bugünü ve bu geceyi asla unutmayacağız. Bu geceyi çok iyi anlatmamız lazım. Gelecek nesillere bu geceye bugünü iyi anlatmak lazım.” diye konuştu. Vali Doğan, “Bu milletin evlatları tarih boyunca çeşitli badireler atlattı. Savaşlar gördü, ihanetler gördü. Ama bu bir başkaydı. Bu içimizden birileri bize silah doğrultmuştu. Bu yıllardır besleyip büyüttüğümüz sureti halktan gözüküp bize ihanet eden bir çetenin pususuydu. Ama hesaplayamadıkları bir şey vardı. Aynı yüz yıl önce millet disk çöktüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu milleti ayağa kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti’nin Devleti’ni kurulduğu gibi tam da 100 yıl sonra yine bu milletin bağrından yetişmiş bir yiğit Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine millet sokaklara meydanlara çıktı. Tanklara toplara direnerek o gece ders verilmesi gerekenlere dersini verdi. Darbenin nereden geldiğini anlamak çok zor değil. Darbe FETÖ denen Fethullahçı Terör Örgütü'nün elemanları tarafından yapılan bir darbeydi ve bunu anlar anlamaz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlarda millet toplandı ve darbe püskürtürdü, hamdolsun. 251 tane şehidimiz var. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Biraz önce ismi ifade edildi. Ömer Halis Demir. Yiğit kahraman Türk evladı. Her biri kahraman aslında. Meclisin önünde, Boğaziçi Köprüsü’nde, Saraçhane’de ve Türkiye’nin her tarafında. Aslında benzer yürekler var. Bu törenleri bu anmaları asla ihmal etmemek lazım.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından anma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile devam etti. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sinevizyon sunumu izlendi. Program, Hatay Medeniyetler Korosu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterileriyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangın çıkan TIR'ın dorsesinde hasar oluştu
YEREL HABERLER Yangın çıkan TIR'ın dorsesinde hasar oluştu
Hatay’da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
YEREL HABERLER Hatay’da 15 Temmuz dolayısıyla şehitlik ziyaret ...
Expo Hatay’da "Hırsız", isimli oyun sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Expo Hatay’da "Hırsız", isimli oyun sanatseverlerle ...
Hatay'da 7 köpek zehirlendi
YEREL HABERLER Hatay'da 7 köpek zehirlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.