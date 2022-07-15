Hatay’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Hatay’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.



Antakya ilçesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda düzenlenen programa Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Yayman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Hatay İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Anma programı Musa Esatoğlu’nun Kur’anı Kerim tilaveti okumasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayraklarla alanı dolduran vatandaşlar, programa coşkuyla eşlik etti.



Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, “Biz milletin asıl evrakları bugünü ve bu geceyi asla unutmayacağız. Bu geceyi çok iyi anlatmamız lazım. Gelecek nesillere bu geceye bugünü iyi anlatmak lazım.” diye konuştu. Vali Doğan, “Bu milletin evlatları tarih boyunca çeşitli badireler atlattı. Savaşlar gördü, ihanetler gördü. Ama bu bir başkaydı. Bu içimizden birileri bize silah doğrultmuştu. Bu yıllardır besleyip büyüttüğümüz sureti halktan gözüküp bize ihanet eden bir çetenin pususuydu. Ama hesaplayamadıkları bir şey vardı. Aynı yüz yıl önce millet disk çöktüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu milleti ayağa kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti’nin Devleti’ni kurulduğu gibi tam da 100 yıl sonra yine bu milletin bağrından yetişmiş bir yiğit Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine millet sokaklara meydanlara çıktı. Tanklara toplara direnerek o gece ders verilmesi gerekenlere dersini verdi. Darbenin nereden geldiğini anlamak çok zor değil. Darbe FETÖ denen Fethullahçı Terör Örgütü'nün elemanları tarafından yapılan bir darbeydi ve bunu anlar anlamaz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlarda millet toplandı ve darbe püskürtürdü, hamdolsun. 251 tane şehidimiz var. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Biraz önce ismi ifade edildi. Ömer Halis Demir. Yiğit kahraman Türk evladı. Her biri kahraman aslında. Meclisin önünde, Boğaziçi Köprüsü’nde, Saraçhane’de ve Türkiye’nin her tarafında. Aslında benzer yürekler var. Bu törenleri bu anmaları asla ihmal etmemek lazım.” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından anma programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile devam etti. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sinevizyon sunumu izlendi. Program, Hatay Medeniyetler Korosu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterileriyle devam etti.

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