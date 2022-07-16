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Hatay´da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

DHA

Hatay´da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği


İzzet NAZLI /HATAY, (DHA)HATAY´da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Birileri Fethullahçı Terör Örgütü'nü unutturmaya, bu hadiseyi basit bir durummuş gibi anlatmaya çalışıyor olabilir. Biz milletin asil evlatları, bu günü bu geceyi asla unutmayacağız. Evlatlarımıza, bu günü bu geceyi çok iyi anlatmamız lazım" dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Antakya´da 15 Temmuz Milli İrade Parkı´nda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Lütfi Kaşıkçı, askeri ve mülki erkan ile siyasi parti temsilcileri, dini kanaat önderleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur´an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, 15 Temmuz´da hain pusuyu kuranların, bu milletin cesaretini, ferasetini ve yürekliliğini hesaplayamadıklarını söyledi. Bu milletin tarih boyunca, savaşlar gördüğünü, hainlikler gördüğünü ve çeşitli badireler atlattığını aktaran Vali Doğan, 15 Temmuz kalkışmasının bunlardan başka olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: 
"İçimizden birileri, bize silah doğrultmuştu. Bu, yıllardır besleyip büyüttüğümüz sureti haktan görünüp bize ihanet eden bir çetenin pususuydu. Onlar, bu milletin evlatlarının sokaklara çıkabileceklerini hesaplayamamışlardı. Tankların önünde yatacaklarını, topların önünde duracaklarını hesaplayamamışlardı. Darbenin nerden geldiğini anlamak çok zor değil. Darbe, FETÖ denen Fethullahçı Terör Örgütü'nün elamanları tarafından yapılan bir darbeydi. Bunu anlar anlamaz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlarda millet toplandı ve darbe püskürtüldü hamdolsun. Birileri, Fethullahçı Terör Örgütünü unutturmaya, bu hadiseyi basit bir durummuş gibi anlatmaya çalışıyor olabilirler. Biz, milletin asil evlatları bu günü, bu geceyi asla unutmayacağız. Evlatlarımıza, bu günü bu geceyi çok iyi anlatmamız lazım. Bu gece Türk milletinin kader noktalarından bir tanesiydi ve Rabbime hamdolsun ki bu milletin asil evlatları, satılmış evlatları karşısında bu zaferi kazandılar hamdüsenalar olsun."
Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın İstanbul Saraçhane'deki hitabı dev ekranlardan yansıtıldı. Antakya Medeniyetler Korosu tarafından konserin verildiği etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın video gösterimi izlendi. (DHA)    DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-07-16 00:23:22

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