Hatay’da orman yangını Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.

Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangının haber alınması üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 1 su tankı, 1 dozer, grayder, 2 helikopter ve 100 personel ile müdahale başlattı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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