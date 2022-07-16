Hatay’da orman yangını Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangının haber alınması üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 1 su tankı, 1 dozer, grayder, 2 helikopter ve 100 personel ile müdahale başlattı. Ekipler 2 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına aldı. Ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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