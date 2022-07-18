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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskenderun’da 1 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi

İHA

İskenderun’da 1 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma çerçevesinde İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Mustafa Kemal Mahallesi’nde durdurulan bir otomobilde ve araç içerisinde bulunan O.D., İ.D. ile M.D.’nin yapılan üst aramasında 1 kilo 40 gram metamfetamin, 56 bin 260 lira para ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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