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Tarihi ilçede çöpler atlarla toplanıyor Hatay’ın Belen ilçesinde araçların giremediği sokaklarda çöp toplama işleri atlarla yapılıyor

İHA

Tarihi ilçede çöpler atlarla toplanıyor Hatay’ın Belen ilçesinde araçların giremediği sokaklarda çöp toplama işleri atlarla yapılıyor

Hatay’ın tarihi Belen ilçesinde araçların giremediği sokaklarda çöp toplama işleri atlarla yapılıyor.
Kuruluş tarihi 1516 yıllarına uzanan Hatay’ın Belen ilçesinde dağların etekleri üzerinde bulunan dar sokaklarda temizlik işlerinde halen atlar kullanılıyor. Engebeli sokaklar dar olduğu için araçların giremediği iki mahallede çöpler, Belen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan atlı temizlik işçileri tarafından yapılıyor. 8 yıldır belediye bünyesinde atı 'Kıroğlan' ile birlikte araçların giremediği sokakların çöplerini toplama işini yapan Ahmet Özkök her sabah atını tımar diyor bakımını yapıyor ve birlikte yola düşüyorlar. Dar sokaklarda vatandaşların evleri önüne bırakılan çöpleri at üzerindeki sandıklara yükleyen Özkök topladığı çöpleri çöp konteynerine boşaltıyor. Özkök, "Sabah 8'de atımı hazırlıyorum ve dar sokaklarda işe başlıyorum. Topladığım çöpleri konteynerlere boşaltıyorum. İşimi yaparken dar sokaklarda bazen zorluklar yaşıyorum vatandaşlar çöplerini poşetlere doldurup kapı önlerine koyuyorlar ben de onları topluyorum. Atımın ismi Kıroğlan iyi anlaşıyoruz ben ona bakıyorum. Tımarını yapıyorum yemini veriyorum iki arkadaş gibi o da bana bakıyor ben onun sırtından ekmek yiyorum bana asla huysuzluk yapmaz seviyorum atımı" dedi.
Vatandaşlar ise Belen’in doğal yapısından dolayı çöplerin dar sokaklarda böyle toplandığını, yıllardır aksatılmadan bu hizmetin verildiğini söylediler.

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