İstanbul'da parkta fenalaşıp ölen Çağla, Hatay'da toprağa verildi



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)TATİL için gittiği İstanbul'da parkta fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı (24), memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

İskenderun´da ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi Çağla Alara Pınarcı, erkek arkadaşı Mehmet Ö.B. ile bayram tatili için İstanbul'a gitti. İstanbul´un tarihi ve turistik yerlerini gezen 2 arkadaş, akşamları da eğlence mekanlarında vakit geçirdi. Pınarcı ve arkadaşı, geçen cumartesi akşamı Harbiye'deki Küçükçiftlik Park'a gitti. Saat 21.45 sıralarında Pınarcı, bir anda fenalaşıp kendisini yere bıraktı. Arkadaşı Mehmet Ö.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Çağla Alara Pınarcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu´ndaki otopsi işlemlerinin ardından Pınarcı´nın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesine getirdi. Çağla Alara Pınarcı, dün Karaağaç Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aile bireyleri, kızlarının kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-07-19 12:28:23



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