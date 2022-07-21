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Fenerbahçe'nin yıldızları Hatay'a geliyor Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası’nın Antakya final maçı öncesinde Fenerbahçe’ye hizmet etmiş eski yıldızlar sahaya çıkacak

İHA

Fenerbahçe'nin yıldızları Hatay'a geliyor Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası’nın Antakya final maçı öncesinde Fenerbahçe’ye hizmet etmiş eski yıldızlar sahaya çıkacak

Hatay’ın anavatana katılışı münasebetiyle her yıl Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan organizasyonda bu sene Hataylı ve Fenerbahçeli veteranlar karşı karşıya gelecek.
Bu sene 36.sı düzenlenen Erhan Aksay EXPO Futbol Turnuvası’nın Antakya final maçı öncesinde Fenerbahçe’ye hizmet etmiş eski yıldızlar sahaya çıkacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Tuğbay Volkan Öztürk’ün girişimiyle Antakya’ya gelecek yıldız futbolcular, sporseverler için unutulmaz bir gösteri maçı yapacak.
Lütfü Savaş’ın yer alacağı Hatay Veteranlar takımının karşısında, FBİAD Başkanı Güven Güleşce, Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri İrfan Yirmibeş, eski yıldız futbolcular Elvir Baliç, Mustafa Doğan, Bülent Uygun, Erkan Sözeri, Ali Nail Durmuş, Fevzi Layic, Tarık Daşgün, Tufan Apaydın, Kubilay Toptaş, Aykut Yıldırım, Mustafa Özer, Selim Özer ve Yunus Altun sahaya çıkacak.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve FBİAD’ın organizesiyle gerçekleşecek gösteri maçı, 22 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de başlayacak.

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