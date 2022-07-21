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Ağrılarınızın sebebi migren olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara: "Migrenin en önemli sebebi strestir"

İHA

Ağrılarınızın sebebi migren olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara: "Migrenin en önemli sebebi strestir"

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan ve dünya genelinde her yedi kişiden birinde görülen migrenin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirtti.
Uzm. Dr. Atilla Kara, ‘Dünya Beyin Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, kronik migren ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Dr. Kara, “Migren; zonklayıcı vasıfta, yaklaşık 4 ile 72 saat süren, beraberinde bulantı ve kusmanın eşlik ettiği, tek taraflı ya da iki taraflı gelip geçici, bazen sık aralıklara süregelen bir tür ağrıdır. Ataklar halinde seyir gösteren baş ağrıları, ayda en az 89 defa yaşanırsa, kronik migren olarak bilinir. Migren tedavi edilmediği takdirde, atak sayısı artabilmektedir. Ataklar için uzun ve yoğun ağrı kesici kullanımı; ağrıların engellemesinde etkisini yitirebilir ve sağlığın bozulmasına sebep olabilir. Migrenin kronikleşmesi ise beraberinde, depresyon ve çeşitli ruhsal bozuklukları getirebiliyor” dedi.
Migreni tetikleyen durumlardan söz eden Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, “Migrenin en önemli sebebi strestir. Bununla birlikte; düzensiz uyku, yoğun koku, rüzgârlı hava, parlak ışık, alkol, yüksek ses de migren ağrısını tetiklemektedir. Bu nedenle migren ataklarını önlemek ya da migren ataklarını daha rahat geçirebilmek için; düzenli egzersiz, düzenli uyku, stresten kaçınmak, sağlıklı beslenmek ve hekim tarafından oluşturulan öneri ve tedavileri uygulamak önemlidir” açıklamasında bulundu.
Kişinin yaşam kalitesini bozan migrenin, tedavi edilmesiyle baş ataklarının önüne geçilebileceğini belirten Uzm. Dr. Kara, “Migrenin tedavisi, kişinin baş ağrılarının sıklığına, şiddetine ve eşlik eden diğer tıbbi durumuna bağlıdır. Uygulanan tedaviyle hastaların yaşam kalitesini yükseltmek ve hatta kontrol altına almak mümkündür” diye konuştu.

Migren ağrısına botokslu çözüm
Nörolojik hastalıklarda botoksu uygulamasının da iyileştirici etkisi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Atilla Kara, “Botokstan, sadece kozmetik alanda değil, nörolojik hastalıkların tedavisinde de yararlanabiliyoruz. Botoksun, kas gevşetici etkisinden dolayı özellikle migren tipi baş ağrılarında etkili sonuçları bulunmaktadır. Her migrende botoks uygulanmaz. Özellikle kronik migren dediğimiz 15 20 günden fazla atağı olanlara uygulama yapılır. Botoksu, migren dışında; Blefarospazm dediğimiz göz kapağının istemsiz kasılmasında, Hemifasiyal Spazm dediğimiz, yüzde istemsiz kasılmalarda, Servikal Distoni dediğimiz boyun kaslarının istemsiz kasılmaları gibi nörolojik hastalıklarda kas içerisine uygun dozda botoks uygulamasının yararı olacaktır. Botoks uygulamasını, poliklinik şartlarında, özellikle diğer nörolojik hastalıklarda, istemsiz kasılmalarda uygulayabilmekteyiz. Botoksun etkinlik süresi 3 ile 6 ay arasında değişkenlik göstermektedir” dedi.

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