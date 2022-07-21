Hatay’da 83 metre uzunluğundaki künefe dakikalar içerisinde tükendi

Hatay'ın anavatana katılışının 83’üncü yıldönümü ve 38’inci Hatay Festivali kutlama etkinlikleri çerçevesinde 83 metre uzunluğundaki künefe vatandaşlara ikram edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Antakya EXPO alanında program düzenlendi. Kutlama programında 83 metrelik künefe dakikalar içerisinde tükendi.

Künefe ustaları tarafından yapılan 83 metrelik künefe için 800 kg künefe, 600 kilogram peynir, 400 kilogram tereyağı, 400 kilogram şeker ve 50 kilogram Antep Fıstığı kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş alanda sergilenen künefeye ilk şerbeti döktü.

BU GÜN BİZİM EN MUTLU GÜNÜMÜZ

Bu gün en mutlu günlerinin olduğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş; “Bu günden yarına hazırlık yapıyoruz. Yarın Hatay’ın anavatana katılışını yani Hatay’ın bayramını kutlamak için buradayız. Her yıl bir metre arttırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesin diye en son yıl toptan girdireceğiz Guinness Rekorlar Kitabı’na. Hatay’ın anavatana katılışının ve kurtuluşunun 83’üncü yıldönümünde 83 metre size peynirli ve Antep Fıstıklı künefe takdim edeceğiz.” Dedi.

Kutlama etkinliğine katılan vatandaşlar künefe yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Etkinlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir gösteri sundu.

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