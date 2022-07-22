Expo 2021 Hatay Tiyatro Festivali başlıyor

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Expo 2021 Hatay Tiyatro Festivali, kapılarını sanatseverlere açıyor.

Toplamda 15 temsilin sergileneceği festival çerçevesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sergileyeceği oyunların yanı sıra Hatay’da faaliyet gösteren yerel tiyatroların da oyunları sahnelenecek.

Festival çerçevesinde dünya edebiyatının saygın yazarlarından Nikolay Vasilyeviç Gogol ile absürt tiyatronun önemli isimlerinden Eugene Ionesco gibi önemli isimlerin eserleri tiyatroseverlerle buluşacak.

2331 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Expo 2021 Hatay Tiyatro Festivali’nde, tüm oyunlar ücretsiz olarak Antakya ve Arsuz’daki Expo alanlarında seyircinin karşısına çıkacak.

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