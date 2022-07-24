Sokak köpekleri sıcakta giyim mağazasına girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak köpekleri sıcakta giyim mağazasına girdi

DHA

Sokak köpekleri sıcakta giyim mağazasına girdi


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaşması yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sokak hayvanları da bunaltıcı sıcaklardan etkilenince 2 sokak köpeği, kapısı açık olan bir giyim mağazasına girdi. 
İskenderun'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı. Yaşamı olumsuz yönde etkileyen sıcaklık, insanları olduğu gibi sokak hayvanlarını da etkiledi. 2 sokak köpeği, kapısı açık olan bir giyim mağazasına daldı. Sürekli klimanın çalışması nedeniyle serin olan iş yerine giren köpekleri gören işletmeci Bülent Yener, hayvanlara müdahale etmedi. Köpekler de serin ortamdan etkilenerek, kendilerini yere bıraktı. İçeride uzanan köpeklere Yener, su ve mama verdi. Bülent Yener, sıcak havaların insanları olduğu kadar hayvanları da etkilediğini belirterek, "Onlar da can taşıyor ve sıcaktan etkileniyor. Hiç müdahale etmiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2022-07-24 10:20:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Ortak Varoluş Mozaiği" Guinness Rekorlar Kitabı’nda Expo 2021 Hatay’ın en önemli eserlerinden biri olan Ortak Varoluş Mozaiği, doğal mermer taşlarından yapılan en büyük taban mozaiği özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerine aldı Guinness World Records Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı, rekorun tescil edildiği sertifikayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a takdim etti
YEREL HABERLER "Ortak Varoluş Mozaiği" Guinness Rekorlar ...
Atakaş Hatayspor’un yeni sezonda giyeceği formalar basına tanıtıldı
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor’un yeni sezonda giyeceği formalar ...
Orman yangınlarına karşı uyarı levhaları yerleştirildi
YEREL HABERLER Orman yangınlarına karşı uyarı levhaları ...
Hatay’ın anavatana katılışının 83’üncü yılı kutlanıyor
YEREL HABERLER Hatay’ın anavatana katılışının 83’üncü yılı ...
Sağlıkçılar mahalleye gidip engelli ve yaşlı vatandaşların hatırlatma aşılarını yaptı
YEREL HABERLER Sağlıkçılar mahalleye gidip engelli ve yaşlı ...
İskenderun’da geleceğin futbolcularına kadın antrenör
YEREL HABERLER İskenderun’da geleceğin futbolcularına kadın antrenör
Evinde kubar esrar yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Evinde kubar esrar yetiştiren şüpheli gözaltına ...
Expo 2021 Hatay Tiyatro Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Expo 2021 Hatay Tiyatro Festivali başlıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.