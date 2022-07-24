Sokak köpekleri sıcakta giyim mağazasına girdi



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaşması yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sokak hayvanları da bunaltıcı sıcaklardan etkilenince 2 sokak köpeği, kapısı açık olan bir giyim mağazasına girdi.

İskenderun'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceye ulaştı. Yaşamı olumsuz yönde etkileyen sıcaklık, insanları olduğu gibi sokak hayvanlarını da etkiledi. 2 sokak köpeği, kapısı açık olan bir giyim mağazasına daldı. Sürekli klimanın çalışması nedeniyle serin olan iş yerine giren köpekleri gören işletmeci Bülent Yener, hayvanlara müdahale etmedi. Köpekler de serin ortamdan etkilenerek, kendilerini yere bıraktı. İçeride uzanan köpeklere Yener, su ve mama verdi. Bülent Yener, sıcak havaların insanları olduğu kadar hayvanları da etkilediğini belirterek, "Onlar da can taşıyor ve sıcaktan etkileniyor. Hiç müdahale etmiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2022-07-24 10:20:28



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