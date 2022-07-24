Hatayspor, Ruben Riberio ile sözleşme yeniledi

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Hatayspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Riberio ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, transferler çalışmalarına da devam ediyor. Bordobeyazlı ekip, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Riberio ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Tecrübeli orta saha oyuncumuz Ruben Ribeiro 2 yıl daha Atakaş Hatayspor’umuzda forma giyecek. Ruben Ribeiro sezon başı Erzurum kampına katılmış olup teknik ekibimizin eşliğinde bireysel çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

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