Hatay'daki Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı'nda



HATAY, (DHA)- HATAY'ın binlerce yıllık tarihini anlatan bin 600 metrekare büyüklüğündeki Ortak Varoluş Mozaiği, doğal mermer taşlarından yapılan en büyük taban mozaiği özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı´ndaki yerine aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Haziran ayında EXPO kapsamında Ortak Varoluş Mozaiği'nin tasarımı ve uygulama projesi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne (HMKÜ) başvurdu. Arkeoloji Bölümü'nden öğretim üyesi Doç Dr. Banu Özdilek ile bağımsız araştırmacı Arkeolog Dr. H. Onur Tıbıkoğlu, tasarımını gerçekleştirdi. Görselin tamamlanmasının ardından Mayıs 2021´de kamu-üniversite işbirliği çerçevesinde HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş arasında imzalanan tasarım, devir protokolüyle tanıtıldı. Uygulama projesine, 2021 Ağustos ayında başlandı. Mozaik, 2022 Nisan ayında Antakya Expo Fuar Alanı'nın batı girişinde daire şeklindeki bir meydana, bilim insanları, uzmanlar, Reyhanlı, Defne, Erzin´de bulunan Hatay mozaik sektörünün temsilcileri, zanaatkarlar ile sayısı 300´ü bulan kişinin ortak çabasıyla uygulandı.

'DÜNYANIN DOĞAL TAŞLARLA YAPILMIŞ EN GENİŞ TABAN MOZAİĞİ' TESCİLLENDİ

Anadolu´nun dört bir yanından çıkan 44 farklı renk tonundaki toplam 40 ton ağırlığında doğal taşlar kullanılarak uygulanan mozaiğin Hatay´ın eşsiz coğrafyasıyla temellenen zengin kültürel varlığını, ortak bir varoluşa vurgu yapan tarihsel derinliğe sahip bir hikaye bütünlüğünde, özgün biçimde anlattığı belirtildi. Eser, 22 Temmuz'da tarihinde Guinness World Records Genel Merkezi'nden görevlendirilen hakemler ve uzmanlarca yerinde ölçülerek Hatay´ın anavatana katılışının 83'üncü yıl dönümünde 'dünyanın doğal taşlarla yapılmış en geniş taban mozaiği' olarak tescillendi.

'REKORLAR KİTABINA GİRMEYE HAK KAZANDI'

Guinness World Records Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı, yapılan incelemler sonrası EXPO 2021 Hatay´ın en önemli eserlerinden biri olan bin 600 metrekare büyüklüğündeki Ortak Varoluş Mozaiği'nin, Guinness Rekorlar Kitabı´na girmeye hak kazandığını açıkladı. Subaşı, mozaiğin tamamen doğal taşlardan yapılmış, havadan bakıldığında tanımlanabilir, minimum 500 metrekare büyüklüğe ve en az iki renge sahip olması gerektiğini ifade eden Subaşı, Ortak Varoluş Mozaiği´nin bu şartları yerine getirdiğini söyledi ve rekor sahibinin 23 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti. Konuşmasının ardından Subaşı, rekorun tescil edildiği sertifikayı Belediye Başkanı Lütfü Savaş´a takdim etti. Sertifikayı alkışlar eşliğinde alan Savaş, elde edilen başarının Hatay´a ve Hataylılara ait olduğunu söyledi. Savaş, yaptığı konuşmada, "20 yıl boyunca bağımsızlık mücadelesi verdik. Bu mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e, Cumhurbaşkanımız Tayfur Sökmen´e, Başbakanımız Abdurrahman Melek´e, Meclis Başkanımız Abdulgani Türkmen´e ve mücadeleye katkı veren tüm büyüklerimize, şehit ve gazilerimize bu başarıyı armağan ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

SAHNE VOLKAN KONAK´IN

Guinness Rekorlar Kitabı açıklamasının ardından Volkan Konak, 'Dağlar Bizimdir' şarkısıyla EXPO Amfitiyatro'da sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını amfitiyatroyu hınca hınç dolduran binlerce hayranıyla birlikte seslendiren Konak, amfitiyatroya ve seyircinin coşkusuna hayran kaldığını dile getirdi. Birbirinden güzel şarkılar seslendiren Volkan Konak, kendisine hediye edilen çiçeği emekli bir kadın öğretmene vererek jest yaptı. Konak´ın şarkılarıyla eğlenen Hataylılar, ana vatana katılmanın coşkusunu doyasıya yaşadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)

2022-07-24 18:00:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.