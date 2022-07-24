Hatay’da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı

Hatay’ın anavatana katılışının 83’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen şampiyonaya 920’ye yakın sporcu katıldı.

Aba güreşinin 5 bin yıldan beri Türk'ün gerçek güreşi, meydanların güreşi olduğunu ifade eden Türkiye Aba Güreşi Federasyonu Başkanı İbrahim Öztek; Aba güreşi müsabakalarını Hatay’da yaklaşık 15 yıldır düzenlediklerini söyledi.



"Bu bir uluslararası Aba Güreşi Dünya Federasyonu'nun organizasyonudur"

Öztek, konuşmasının devamında, “Bu Hatay’ın güzel vatanımıza katılışının 83 yılı münasebeti ile gerçekleştirdiğimiz bir organizasyondur. Tabii ki organizasyonumuzun başı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tır. Bu bir Uluslararası Aba Güreşi Dünya Federasyonu’nun organizasyonudur. Bu organizasyon çerçevesinde bugün buraya 1000’e yakın sporcu aşağı yukarı 60’a yakın kulübün katıldığını görüyoruz. 45 kilodan başlayıp artı 90’a kadar süren kilolardaki yarışmaların sonucunda 60, 70, 80, 90 ve baş güreş kategori arasındaki sporcularımız birinci, ikinci ve üçüncü olanlar 3 4 Eylül günü yine Hatay’da mersahımızda yapılacak olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir. 60 federasyonun 4550 tanesi dünya şampiyonası sırasında burada yarışıyor. Biz burada sadece spor yapmıyoruz. Hatay’ımızı, Türkiye’mizi ve güzel vatanımızı tanıtıyoruz. Buraya gelen her ülke Türkiye’ye aşık olarak dönüyor. Zaten birçok Türk devletlerinden ve Türk milletlerinden resmi Türk devletleri olsun özerk Türk cumhuriyetleri olsun ve hatta Türk beylikleri olsun Türkiye’ye gelmekten ve yarışmaktan onur duyuyorlar. Biz de onları oradan misafir etmekten sonsuz gurur duyuyoruz” dedi.

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