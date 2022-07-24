Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nda açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu. Özel bir dal oldu. Geleneksel güreşleri hizmet etmek bu şekilde daha fazla faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

Hatay’ın anavatana katılışının 83’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen şampiyonaya 920’ye yakın sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Aba güreşi takriben 2000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Bay, "Geleneksel güreşlerin ayrı bir çatı altında toplanması gerekiyordu. Daha önce yağlı güreş, ve karakuşak güreş federasyonundaydı. Aba güreşleri, şalvar güreşi ve bu gibi sporlar bunlar da Türkiye’ye geleneksel spor dalları federasyonu çatısı altındaydı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu. Özel bir dal oldu. Geleneksel güreşleri hizmet etmek bu şekilde daha fazla faydalı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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