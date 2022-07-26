Hatay’da kaçak sigara operasyonu

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet Mahallesinde H.S. adlı şahsa ait çeşitli markalarda bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili H.S. gözaltına alındı.

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