Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet Mahallesinde H.S. adlı şahsa ait çeşitli markalarda bin 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili H.S. gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.