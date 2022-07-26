Hatay’da uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Defne ilçesinde 26 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde N.A.’ya ait ikamette yapılan aramada boyları 40 ile 200 cm arasında değişen 26 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak N.A.gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.