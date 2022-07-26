Samandağ'a çok amaçlı salon

Hatay'ın Samandağ ilçesinde belediye, her mahalleye bir taziye evi hedefi doğrultusunda ilçeye yeni bir, çok amaçlı salon daha kazandırıyor.

Kuşalanı Mahallesi’ne çok amaçlı salon yapımı için Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz ile iş adamı Erdoğan Ray arasında protokol imzalandı.

İ ş adamı Ray, yapılacak çok amaçlı salona anne ve babasının adını vermek suretiyle salonun yapımı için 1 milyon TL bağış yaptı.

Kuşalanı Mahallesi’nde bulunan taşınmaz üzerinde yapılacak olan çok amaçlı salonun inşaat çalışmaları kısa süre içerisinde başlayacak.

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz yaptığı açıklamada, “Kuşalanı Mahallemizde mevcut olan bir taziye salonumuz var. Ancak ihtiyacı karşılayamamakla birlikte bayağı yıpranmış durumda. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine bu taziye salonunu yenileme kararı aldık. Malumunuz maliyetler yükseldi. Bunun üzerine sevgili dostum Erdoğan Ray elini taşın altına koydu. Salona, annesi ve rahmetli babasının adının verilmesi karşılığında, salonun yapımı için 1 milyon TL bağışta bulunuyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu örnek davranışın diğer hayırsever ve maddi durumu iyi olan vatandaşlarımıza da örnek olmasını diliyorum" dedi.

Bu salonla birlikte Samandağ’da farklı mahallelerde 6 tane salonun ihalesine çıkacaklarını belirten Başkan Eryılmaz, "Bu fani dünyada, gök kubbe altında önemli olan hoş bir seda bırakmaktır. Hepimiz gelip geçiciyiz. Dolayısıyla önemli olan bir eser bırakabilmek. Salonun hem mahallemize hem de ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

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